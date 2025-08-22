Filha de Flávia Alessandra fala sobre problemas com bulimia: 'Hoje, não me culpo'

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, falou sobre seus problemas com bulimia no início de sua juventude. Segundo a cineasta, sua mãe notou que havia algo errado, mas não sabia o que.

Ela também disse que a situação piorou quando ela entrou em um relacionamento tóxico.

"Ele ex-namorado comprava tudo o que eu gostava e dizia para eu comer bastante, porque assim engordaria e ninguém mais ia querer ficar comigo", disse entrevista ao site Mina.

Para aliviar a culpa, Giulia revelou que tomava laxante diariamente e que achava esse comportamento "normal". Ela só percebeu que a situação não estava controlada em conversa com seu psiquiatra.

Giulia já chegou a ficar 20 horas se comer, acreditando que estava em jejum intermitente. Mas, depois disso, acabava ansiosa e comia alimentos doces ou gordurosos.

"Hoje já não me culpo se como um chocolate", diz ela, que na pandemia teve acesso a conteúdos de positividade corporal, algo que a ajudou a superar o problema.