Câncer, Leão, Virgem, Libra: veja horóscopo desta segunda-feira (25)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, mantenha seus planos financeiros em segredo para o sucesso. Aproveite o dia para passeios ou reencontros. Com Vênus em seu signo, espere charme na conquista e romance animado.

Cor: GOIABA

Palpite: 46, 55, 19

Inicie a semana confiando em seu potencial no trabalho. Boas notícias para as finanças estão a caminho, especialmente em negociações e assuntos burocráticos. Cautela com amores, alguns desafios podem surgir. Sonhar com um relacionamento sério é válido, mas a espera pode ser necessária.

Cor: AMARELO

Palpite: 21, 39, 03

LEIA TAMBÉM:

Aries, Touro, Gêmeos, Câncer: veja horóscopo desta segunda-feira (25)



Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes: veja horóscopo de segunda-feira (25)



Boas novas na carreira chegando, mas mantenha discrição! Lua em Libra trará confiança para movimentos importantes, as amizades são seu porto seguro. Vênus em Leão garante animação na vida amorosa e momentos inesquecíveis com seu amor!

Cor: CINZA

Palpite: 58, 13, 04

Inicie a semana com energia revigorada! Apesar da leve queda de pique até o final da manhã, mantenha o foco, pois sua intuição e Vênus estão a seu favor para impulsionar sua carreira. A vida amorosa estará lenta, mas prepare-se para agradáveis surpresas à noite.

Cor: AMARELO

Palpite: 08, 35, 14