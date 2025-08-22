A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +2,57%

Pontos: 137.968,15

Máxima de +2,65% : 138.072 pontos

Mínima estável: 134.511 pontos

Volume: R$ 22,95 bilhões

Variação em 2025: 14,7%

Variação no mês: 3,68%

Dow Jones: +1,89%

Pontos: 45.631,74

Nasdaq: +1,88%

Pontos: 21.496,53

Ibovespa Futuro: +2,6%

Pontos: 140.695

Máxima (pontos): 140.835

Mínima (pontos): 136.935

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,39

Variação: +2,8%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,47

Variação: +2,63%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,31

Variação: +3,29%

Ambev ON

Preço: R$ 12,21

Variação: +1,24%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,02

Variação: +3,03%

Vale PNA

Preço: R$ 54,79

Variação: +2,51%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,89

Variação: +0,1%

Vale ON

Preço: R$ 54,79

Variação: +2,51%

Itausa PN

Preço: R$ 10,97

Variação: +3,49%

Global 40

Cotação: 735,788 centavos de dólar

Variação: +0,02%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4248

Venda: R$ 5,4258

Variação: -0,97%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,55

Venda: R$ 5,65

Variação: -1,26%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4386

Venda: R$ 5,4392

Variação: -0,8%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5200

Venda: R$ 5,6160

Variação: -1,27%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4370

Variação: -0,88%

- Euro

Compra: US$ 1,1715 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1718 (às 18h00)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3570

Venda: R$ 6,3590

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4900

Venda: R$ 6,3880

Variação: -4,06%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.418,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,09%