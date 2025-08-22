João Pedro balança a rede e Chelsea goleia o West Ham na Premier League

Em um jogo onde o centroavante João Pedro demonstrou estar com pontaria calibrada e Estêvão brilhou como titular, o Chelsea garantiu a sua primeira vitória na Premier League em grande estilo. Nesta sexta-feira, jogando como visitante, a equipe azul goleou o West Ham, de virada, por 5 a 1. Do outro lado, Lucas Paquetá fez o gol de honra de sua equipe.

Com o triunfo, o time dirigido pelo técnico Enzo Maresca chegou aos quatro pontos após estrear com um empate sem gols diante do Crystal Palace. No próximo sábado, o atual campeão do Mundial de Clubes da Fifa volta a campo e recebe o Fulham. Já o West Ham, no dia seguinte, visita o Nottingham Forest.

Na partida, Lucas Paquetá abriu a contagem para os anfitriões logo aos cinco minutos com um belo chute. A reação, no entanto, não demorou a aparecer. Pedro Neto bateu escanteio, Cucurella desviou e João Pedro completou para deixar tudo igual aos 14.

O empate deu novo ânimo aos visitantes e Pedro Neto se encarregou de virar a disputa. Lucas Paquetá foi desarmado e a bola chegou para João Pedro que acionou o atacante português. De perna esquerda, o camisa sete do Chelsea caprichou na conclusão e colocou o seu time em vantagem.

Com maior volume de jogo, o terceiro gol veio ainda no primeiro tempo. Enzo Fernandez recebeu um presente do ex-palmeirense Estêvão dentro da área. À vontade para finalizar, ele chutou rasteiro para vencer o goleiro rival e cravar 3 a 1.

Na segunda etapa, o ritmo não diminuiu e o Chelsea rapidamente chegou ao quarto gol. Caicedo contou com uma falha da defesa adversária e voltou a movimentar o marcador aos nove minutos. Chalobah, logo depois, defiu o placar em 5 a 1.