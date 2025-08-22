São Bernardo registra 7,6 mil solicitações via app ‘SBC na Palma da mão'

No primeiro semestre de 2025, a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo registrou 7.605 solicitações de atendimento a ocorrências por meio do aplicativo ‘SBC na Palma da Mão’, aliando tecnologia e eficiência. A ferramenta digital, lançada pela Prefeitura para aproximar os serviços públicos dos cidadãos, tem se consolidado como um canal prático e ágil para o encaminhamento de demandas, por exemplo, de perturbação do sossego.

As ocorrências registradas pela GCM se concentram, principalmente, em denúncias de perturbação em estabelecimentos comerciais, vias públicas e residências. Os dias da semana com maior volume de chamados são sexta-feira, sábado e domingo, períodos de maior movimentação e de eventos noturnos na cidade.

“A tecnologia tem sido uma aliada fundamental na gestão pública. Com o aplicativo ‘SBC na Palma da Mão’, conseguimos ampliar a agilidade da Guarda Civil Municipal no atendimento às ocorrências, garantindo respostas mais rápidas e eficazes às demandas da população. Isso representa mais segurança e mais qualidade de vida para os moradores de São Bernardo”, destacou a prefeita Jessica Cormick.

O comandante da GCM de São Bernardo, Eduardo dos Santos, reforçou o significado do aplicativo como ferramenta de integração com a comunidade. “As mais de 7 mil solicitações registradas neste primeiro semestre mostram a confiança da população no trabalho da GCM e reforçam nosso compromisso em estar cada vez mais próximos da comunidade. O aplicativo não apenas agiliza o atendimento, mas também fortalece o vínculo entre a Guarda e os moradores, permitindo que atuemos de forma preventiva e eficaz nas situações que afetam o dia a dia da cidade”, emendou.