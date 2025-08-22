DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Secretário de Comércio dos EUA confirma participação de 10% do país na Intel

22/08/2025 | 17:59
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os Estados Unidos detém 10% da Intel, confirmou o secretário de Comércio, Howard Lutnick. Em publicação no X, o integrante do governo Trump reforçou que o acordo fortalece a liderança norte-americana em semicondutores e ajudará a impulsionar a economia e garantir vantagem tecnológica do país.

Lutnick agradeceu ao CEO da companhia de tecnologia, Lip-Bu Tan, por fechar um acordo "justo para a Intel e justo para o povo americano".

Fontes do Wall Street Journal afirmaram que, como parte do investimento, o governo não fará parte do conselho nem desempenhará papel importante na governança da empresa.

Anteriormente, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia pedido a renúncia de Tan da Intel por vínculos anteriores com a China. Os dois se encontraram na Casa Branca na semana passada e, após a reunião, o republicano disse que gostou do CEO da tech e que avaliaria opções para trabalhar com a companhia.

Por volta das 17h28 (de Brasília), a ação da Intel subia 1,41% no after hours da Nasdaq, após ter saltado 5,53% na sessão regular.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.