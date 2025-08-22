DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Professora que agrediu criança de 4 anos com pilha de livros é presa no RS

22/08/2025 | 16:42
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta sexta-feira, 22, a professora que agrediu uma criança de quatro anos com uma pilha de livros em uma escola de educação infantil particular de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 18.

A defesa da educadora não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

A prisão ocorreu no município de Palmeira das Missões, situado a cerca de 360 km de Caxias do Sul. Segundo a delegada responsável pelas investigações, Thalita Andriche, a educadora preferiu permanecer em silêncio no momento prisão.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que a mulher, visivelmente alterada, atinge o menino com uma pilha de livros. O impacto audível do golpe precede xingamentos e a tentativa de limpar a boca da criança. Em seguida, ela a conduz até o banheiro para que lave a boca. A direção da instituição, identificada como Escola Xodó da Vovó, demitiu a professora de imediato.

A agressão foi denunciada à polícia ainda no mesmo dia pelos pais da criança e pela própria escola. A delegada informou que a investigação reúne elementos que estão em análise para definir a tipificação legal definitiva.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.