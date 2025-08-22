Após reafirmar rating em 'AA+', Fitch vê dívida pública dos EUA acima de 120% do PIB até 2027

A Fitch Ratings projeta que os déficits do governo dos Estados Unidos permanecerão elevados, com previsão de 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e crescimento para 7,8% em 2026 e 7,9% em 2027. O endividamento também seguirá em alta, atingindo 124% do PIB até o fim de 2027, "mais que o dobro da mediana 'AA' de 48,1% do PIB".

A agência reafirmou o rating de crédito de longo prazo dos Estados Unidos em "AA+", com perspectiva estável, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 22.

O documento destaca que o governo Trump começou a implementar sua agenda por meio de cortes de impostos, aumento de tarifas, deportações e redução de regulações federais, incluindo a aprovação da lei orçamentária em julho de 2025, que "cumpre a maior parte das promessas de corte de impostos de Trump" e amplia deduções para impostos estaduais e locais, além de benefícios para horas extras e gorjetas.

Segundo a agência, o dólar continua sendo um ponto forte, garantindo "flexibilidade excepcional de financiamento" ao governo americano.