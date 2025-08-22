São Vicente e Granadinos abrem mercado para carne e miúdos bovinos do Brasil

O Brasil poderá exportar carne bovina, produtos cárneos e miúdos bovinos para São Vicente e Granadinas, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. O anúncio foi feito após os países concluírem a negociação sanitária para o acordo.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 288 milhões em produtos agropecuários para países da Comunidade do Caribe (Caricom), de que São Vicente e Granadinas são membros, informaram os ministérios.

"A abertura faz parte da estratégia do governo brasileiro de diversificação de parcerias comerciais", destacaram as pastas.

No ano, o Brasil acumula 403 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.