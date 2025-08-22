Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Leite e outros; quem tem a maior aprovação na Genial/Quaest

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem a gestão mais bem avaliada entre os oito Estados pesquisados pela Genial/Quaest entre os dias 13 e 17 deste mês. De outro lado, Cláudio Castro (PL) é o que tem a pior avaliação. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira, 22.

No caso de Caiado, que está em segundo mandato e é pré-candidato ao Palácio do Planalto, entre abril deste ano e agosto, a aprovação do governo oscilou de 86% para 88%, enquanto a desaprovação continuou estacionada em 9%. As áreas de melhores avaliações de seu governo são a segurança, com 74% de conceito positivo, e a educação, com 71%.

Quem também registra índices acima de 80% é o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Também pré-candidato à Presidência da República, ele é aprovado por 84% dos paranaenses. São três pontos a mais do que no último levantamento, realizado em fevereiro. Enquanto isso, são 12% os que desaprovam (eram 14%). Seu melhor resultado é na área de emprego e renda, na qual tem conceito positivo de 64%.

Já Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, também cotado ao Planalto, tem 60% de aprovação (eram 61% no último levantamento) e 29% de desaprovação (eram 28%). A área de infraestrutura e mobilidade é a mais bem avaliada de seu governo, com conceito positivo para 49%.

Jerônimo Rodrigues (PT), governador em primeiro mandato na Bahia e candidato à reeleição, é aprovado por 59% dos eleitores de seu Estado. Enquanto isso, são 33% os que os desaprovam. Em fevereiro eram 61% aprovando e 31% desaprovando. O melhor desempenho é em infraestrutura e mobilidade, com conceito positivo de 45%.

Eduardo Leite (PSD), já em segundo mandato no Rio Grande do Sul e avaliando entre a disputa do Planalto ou do Senado em 2026, tem 58% de aprovação e 38% de desaprovação. Houve piora nos números que, em fevereiro, eram de 62% de aprovação e 33% de desaprovação. Seus melhores índices são em emprego e renda e educação, com 35% de conceito positivo em cada uma delas.

Quem também viu os números piorarem foi Romeu Zema (Novo). O governador de Minas Gerais, que em fevereiro era aprovado por 62% dos eleitores, agora tem o aval de 55%. Enquanto isso, os que desaprovam seu governo passaram de 30% para 35%. Zema está em segundo mandato e lançou sua candidatura à Presidência no último dia 16 de agosto. Seus melhores desempenhos são em emprego e renda e educação, com 43% de avaliação positiva.

Em Pernambuco, onde está em primeiro mandato e é candidata à reeleição, a governadora Raquel Lyra (PSD) tem aprovação de 51% e reprovação de 45%. Os números ficaram estáveis (eram 51% e 44% respectivamente). Seu melhor resultado é em educação, com 55% de conceito positivo.

Por fim, no Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) conseguiu melhorar seus índices, embora seja o que tem menor patamar de aprovação entre os oito nomes. Seu governo tem o aval de 43% dos fluminenses (em fevereiro eram 42%), e a desaprovação de 41% (eram 48% anteriormente). O melhor resultado é infraestrutura e mobilidade, com 32% de avaliação positiva.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.644 entrevistas em SP; 1.482 em MG; 1.404 no RJ; 1.200 na BA; 1.104 em GO; 1.104 no PR; 1.104 no RS; e 1.104 em PE. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais o para menos em São Paulo e de 3 pontos percentuais nos demais Estados. O nível de confiança é de 95%.