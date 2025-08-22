DGABC
Nacional Titulo

PF mira quadrilha envolvida em grilagem de 900 hectares de terras da União na Amazônia

22/08/2025 | 15:22
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 22, a Operação Smoke II, segunda fase de uma investigação que apura crimes ambientais, fundiários e de falsificação documental para a grilagem de terras públicas na Amazônia.

Os policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens dos investigados até o limite de R$ 70 milhões.

Segundo o inquérito, os investigaram desmataram mais de 900 hectares de floresta nativa em Boca do Acre, município de 35 mil habitantes no sul do Amazonas, próximo ao Acre, e queimou grandes áreas para exploração pecuária clandestina.

Paralelamente, o grupo atuava por meio de falsificação de documentos, inserção de informações falsas em sistemas oficiais, uso de laranjas e contratos falsos para blindar os verdadeiros responsáveis pelos crimes, legitimar de forma fraudulenta a posse e dar aparência de regularidade à grilagem de terras públicas federais.

De acordo com as apurações, os investigados financiaram o desmatamento, arrendaram ilegalmente as áreas embargadas, introduziram rebanhos bovinos e construíram falsas cadeias documentais para se esquivar das penalidades administrativas e criminais.

O processo tramita na 7.ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas.


