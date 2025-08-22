DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Economia

Primeiro-ministro diz que Canadá não igualará tarifas dos EUA sobre aço e alumínio agora

22/08/2025 | 14:35
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que não pretende igualar as tarifas do Canadá sobre aço e alumínio dos EUA com a alíquota de 50% atualmente praticada pelos norte-americanos. "Elas são parte das discussões intensas em andamento neste momento", ressaltou, em entrevista coletiva.

O premiê destacou que o país está se preparando para a nova revisão do acordo comercial em vigor com EUA e México, conhecido pelos acrônimos USMCA e CUSMA. No entendimento dele, a decisão de suspender as tarifas retaliatórias sobre produtos cobertos pelo acordo coloca os canadenses em uma posição melhor nas negociações, que devem começar no ano que vem.

"Os EUA mudaram fundamentalmente a política comercial e têm novos objetivos", destacou Carney.


