Após incêndio, farmácia de São Caetano é interdidada por 'risco de colapso'

A farmácia de manipulação Flukka, localizada na Rua Piauí, em São Caetano, foi interditada na manhã desta sexta-feira (22), após um incêndio que provocou risco de colapso da estrutura. O Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) foi acionado por volta das 22h53 dessa quinta-feira (21) e mobilizou sete viaturas com cerca de 30 profissionais, que utilizaram aproximadamente 15 mil litros de água para conter as chamas.

Conforme apurado pelo Diário, moradores de um edifício vizinho precisaram evacuar rapidamente e permaneceram na rua até que o incêndio fosse controlado. Segundo a síndica, os bombeiros chegaram a utilizar os equipamentos de incêndio do prédio durante a operação.

A Defesa Civil informou que o combate exigiu cautela por conta da dificuldade de acesso e do risco de desabamento do teto. Também foi necessário resfriar as paredes vizinhas para evitar que o fogo se espalhasse para imóveis próximos.

O gerente executivo comercial da Flukka afirmou à reportagem que não houve vítimas, já que não havia funcionários no local, e que, até o momento, não há suspeitas sobre a causa do incêndio. Entre os prejuízos estão a estrutura do teto comprometida, equipamentos como computadores e máquinas de manipulação danificados pela água e a paralisação temporária da unidade, que passará por manutenção.

A Defesa Civil aguarda a perícia da Polícia Civil para apurar oficialmente as causas do incêndio.

LEIA TAMBÉM:

Megaoperação em Sto.André autua 80 veículos e mira motoristas embriagados