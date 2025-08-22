Tesla é investigada por relatórios de acidentes atrasados nos EUA

O principal órgão regulador de segurança automotiva dos EUA está investigando os diversos atrasos da Tesla na entrega de relatórios de acidentes envolvendo sistemas de direção automatizada. A Tesla, juntamente com outras montadoras, foi obrigada a entregar um relatório relacionado a sistemas avançados de assistência ao motorista dentro de um ou cinco dias após tomar conhecimento dos incidentes, dependendo da gravidade ou da tecnologia, de acordo com uma ordem governamental emitida em 2021.

A Tesla relatou inúmeros acidentes relacionados à sua tecnologia avançada de assistência ao motorista meses após a ocorrência dos incidentes, informou a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA, na sigla em inglês) em um documento publicado na quinta-feira. Quando a Tesla enviava os relatórios, ela o fazia em um único lote ou de forma contínua, informou a NHTSA.

As discussões iniciais entre o órgão regulador e a Tesla revelaram que os atrasos se deviam a um problema com a coleta de dados da empresa, segundo o documento. Uma empresa que violar a ordem governamental poderá estar sujeita a penalidades civis. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado