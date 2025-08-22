Grande ABC marca presença na 14ª Feira do Empreendedor com 60 empresários

O Grande ABC aumentou sua representatividade na 14ª Feira do Empreendedor, que acontece de 15 a 18 de outubro no São Paulo Expo. Sessenta empreendedores locais já confirmaram presença no evento. No ano passado foram 24 empresários da região.

Entre os participantes está Lucas Ponciano, diretor de Operações da Açaí Formosa, que levará a empresa para o evento pelo terceiro ano consecutivo. "Estamos confiantes de que esse ano poderemos ter resultados melhores do que os dois primeiros em que participamos", destaca. Ponciano revelou que manterá os mesmos 12m² de espaço, mas implementou estratégias para melhorar a retenção de visitantes, incluindo a criação de um espaço adequado para conversas com interessados no produto.

A contadora, especialista em MEI na MaisMei, Kályta Caetano, relata que no ano passado ficou conectada ao estande, respondendo dúvidas dos MEIs em tempo real. “Poder estar próximo do MEI, ouvir suas histórias e compreender de perto sua realidade é uma vivência única. Neste ano, minha expectativa é intensificar ainda mais essa conexão, agora de forma presencial, ampliando o alcance e fortalecendo o vínculo que já construímos com os empreendedores”.

Oportunidade de novos relacionamentos e ampliação dos negócios

Realizada pelo Sebrae-SP, a feira tem entrada gratuita e a expectativa é receber mais de 120 mil visitantes durante os quatro dias de programação. O evento tem como objetivo fomentar o empreendedorismo por meio da geração de negócios, networking e divulgação de produtos e serviços, com expectativa de receber mais de 120 mil visitantes.

Este ano, a edição será organizada em sete eixos temáticos: comece seu negócio; gerencie seu dinheiro; inovação e tecnologia; marketing e vendas; comportamento empreendedor; ESG - impacto social e ambiental e cidade empreendedora.

Para quem está começando ou pensando em expandir seus negócios, os diferentes eixos fornecem uma visão clara das várias etapas e áreas de desenvolvimento necessárias, ajudando no planejamento e na tomada de decisões”, avalia Maiara Cristina Adorni, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Além das empresas destacadas, Açaí Formosa e MaisMei, outros produtos e serviços disponíveis na feira este ano são: marketing e vendas, capacitações empresariais e bem-estar, consórcios, marcas e patentes, comércio de brinquedos educativos, alimentos e bebidas, roupas e acessórios, cosméticos, consultoria contábil, a entre outros.