Santos faz reestruturação no departamento de futebol após anunciar Vojvoda como treinador

A nova era iniciada na Vila Belmiro com a chegada do argentino Juan Pablo Vojvoda para o cargo de treinador provocou mudanças no departamento de futebol do clube. Dentro desse cronograma de reestruturação, a diretoria encaminhou novas funções para os profissionais que integraram a comissão técnica do ex-treinador Cleber Xavier, demitido após a derrota de 6 a 0 para o Vasco.

Nesta "dança das cadeiras", Matheus Bachi, filho de Tite, assume agora a condição de auxiliar fixo da equipe, enquanto César Sampaio vai atuar como coordenador técnico. Completando as alterações, Fábio Mahseredjian será o novo coordenador de performance do elenco profissional.

O sub-20 também terá novidades. O treinador Maurício Copertino deixa a função e dará lugar a Vinícius Marques, que estava na comissão técnica do time principal. Ele passa a comandar a equipe e terá como auxiliar Matheus Vasquez, que também será responsável pela transição dos jovens da base para o elenco principal.

Esses profissionais vão ter a companhia da nova comissão técnica que será liderada por Juan Pablo Vojvoda. Junto com o argentino, chegam os auxiliares Nahuel Martinez e Gaston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

Apenas o treinador Cleber Xavier foi demitido no domingo passado, poucas horas após a histórica goleada do Vasco por 6 a 0, no MorumBis, em São Paulo. No próximo domingo, diante do Bahia, em Salvador, o time paulista será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, que vem comandando os treinos do Santos desde o início da semana.

Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Santos figura na 15ª colocação, contabiliza 21 pontos e tem somente dois a mais do que o Vitória (19), primeiro time que compõe a zona do rebaixamento da competição nacional.