Produtora de etanol de milho FS recebe sinal verde da ANP para avaliar estocagem de CO2 em MT

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a FS, produtora de etanol 100% a partir do milho no Brasil, a adquirir dados e perfurar o poço 2-FSAS-1-MT, no município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, para avaliar a possibilidade de estocar dióxido de carbono (CO2) no local.

A iniciativa faz parte do projeto de Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono, ou BECCS, da FS, que envolve a captura e o armazenamento permanente de CO2 de processos onde a biomassa é convertida em combustíveis ou queimada diretamente para gerar energia.

"As atividades de pesquisa para projetos inovadores de produção de bicombustíveis e estocagem se harmonizam com as diretrizes da política energética nacional", disse em seu voto a diretora da ANP relatora do processo, Symone Araújo.

A aprovação garante à FS a realização de perfurações, perfilagens e testemunhos, incluindo testes com água, explicou Symone durante reunião do colegiado da ANP na quinta-feira, 21. Para estocar CO2, no entanto, a empresa ainda precisa de licença de instalação, destacou a diretora.

Com o projeto, a FS espera chegar à emissão negativa de CO2, já que poderia retirar mais carbono da atmosfera do que emite produzindo etanol.

Segundo a FS, o projeto está previsto para entrar em operação em 2027 e terá a capacidade de estocar, aproximadamente, 423 mil toneladas de CO2 biogênico por ano. Esse carbono, gerado no processo de fermentação do etanol, será capturado, comprimido e injetado sob alta pressão em um reservatório geológico a cerca de 1.200 metros de profundidade, onde será permanentemente armazenado, informa a empresa.