Arteta confirma lesão no joelho de Havertz e atacante desfalca o Arsenal na Premier League

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, confirmou nesta sexta-feira, o que muitas pessoas já suspeitavam. O atacante Kai Havertz virou desfalque do time inglês neste início de Premier League. O jogador sofreu uma lesão no joelho e vai precisar ser submetido a exames para avaliar a gravidade da contusão.
"Ele (Havertz) certamente não está em condições para esta partida (o Arsenal enfrenta o Leeds United neste sábado) e ainda não sabemos a extensão da contusão", comentou o treinador da equipe londrina durante entrevista coletiva.
"Precisamos de um pouco mais de tempo e de exames. Depois disso teremos mais clareza sobre os próximos passos. Vamos necessitar de uma análise um pouco mais a fundo para depois decidir o que faremos", completou o treinador sobre o seu jogador.
O desfalque deixa o Arsenal vulnerável em seu setor ofensivo já que Arteta passa a contar somente com Viktor Giokeres à disposição. Em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o brasileiro Gabriel Jesus continua entregue ao departamento médico.
Havertz tenta mudar o seu histórico recente de lesões, já que perdeu boa parte da temporada passada com um problema na coxa. Diante da baixa, Arteta agora vai definir como vai formar o seu ataque para o confronto deste sábado.
O time londrino, que vem de um importante resultado na estreia do Campeonato Inglês, quando derrotou o Manchester United por 1 a 0, no Old Trafford, tenta emplacar o seu segundo resultado positivo na competição diante do Leeds.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.