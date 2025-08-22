DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Esportes

Arteta confirma lesão no joelho de Havertz e atacante desfalca o Arsenal na Premier League

22/08/2025 | 12:20
Mikel Arteta, técnico do Arsenal, confirmou nesta sexta-feira, o que muitas pessoas já suspeitavam. O atacante Kai Havertz virou desfalque do time inglês neste início de Premier League. O jogador sofreu uma lesão no joelho e vai precisar ser submetido a exames para avaliar a gravidade da contusão.

"Ele (Havertz) certamente não está em condições para esta partida (o Arsenal enfrenta o Leeds United neste sábado) e ainda não sabemos a extensão da contusão", comentou o treinador da equipe londrina durante entrevista coletiva.

"Precisamos de um pouco mais de tempo e de exames. Depois disso teremos mais clareza sobre os próximos passos. Vamos necessitar de uma análise um pouco mais a fundo para depois decidir o que faremos", completou o treinador sobre o seu jogador.

O desfalque deixa o Arsenal vulnerável em seu setor ofensivo já que Arteta passa a contar somente com Viktor Giokeres à disposição. Em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o brasileiro Gabriel Jesus continua entregue ao departamento médico.

Havertz tenta mudar o seu histórico recente de lesões, já que perdeu boa parte da temporada passada com um problema na coxa. Diante da baixa, Arteta agora vai definir como vai formar o seu ataque para o confronto deste sábado.

O time londrino, que vem de um importante resultado na estreia do Campeonato Inglês, quando derrotou o Manchester United por 1 a 0, no Old Trafford, tenta emplacar o seu segundo resultado positivo na competição diante do Leeds.


