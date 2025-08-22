SP Open convida Carol Meligeni e anuncia lista do quali com Luisa Stefani

A organização do SP Open anunciou nesta sexta-feira mais um convite para a chave principal de sua primeira edição, a ser disputada no Parque Villa-Lobos. O "wild card" ficou com Carolina Meligeni, ampliando para cinco o número de brasileiras confirmadas no evento principal.

Agora, o País será representado por Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Victoria Barros e Nauhany Silva. As duas últimas, de apenas 15 anos, vão entrar também com convite. Há mais um ainda disponível, a ser anunciado até o fim do mês. A tendência é que o último "wild card" também fique com uma brasileira, segundo disse ao Estadão nesta semana o diretor do torneio, Luiz Fernando Carvalho.

"Queria agradecer muito a organização com esse convite para a chave principal. Estou muito feliz com essa oportunidade de jogar um WTA em casa. Tenho certeza que todas as meninas estão muito animadas com essa semana e eu estou trabalhando muito duro para chegar da melhor forma lá", afirmou Carol Meligeni, número 3 do Brasil e 241º do mundo.

O SP Open também anunciou a lista das tenistas que vão disputar o qualifying, a fase preliminar do torneio, de nível WTA 250. Um dos convites foi direcionado para a duplista Luisa Stefani, que voltará a jogar numa chave de simples.

"Jogar simples é um desejo meu que vem lá de trás, há anos. Especialmente após a lesão do joelho. Foi algo que cogitei, treinei e pensei com muito carinho sobre. Tive que fazer decisões difíceis na época e não me sentia apta. Agora é um novo momento e estou me sentindo muito animada com essa oportunidade e super grata pela confiança", comentou Luisa, medalhista de bronze em duplas na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

Se Luisa vencer as duas partidas do quali e entrar na chave principal, o Brasil poderá ter até sete tenistas na disputa, meta estabelecida pelo próprio diretor do torneio. Ele também afirmou que o último convite do quali também pode ficar com uma tenista da casa.

O quali será disputado nos dias 6 e 7 de setembro e dá quatro vagas na chave principal. Os jogos da fase preliminar terão entrada gratuita. Mais informações serão divulgadas pela organização nos próximos dias.

Confira a lista das tenistas garantidas no qualifying:

1. Jazmin Ortenzi (ARG)

2. Anna Rogers (USA)

3. Mariia Tkacheva (RUS)

4. Valeriya Strakhova (UKR)

5. Lina Glushko (ISR)

6. Lian Tran (NED)

7. Alicia Herrero Linana (ESP)

8. Robin Anderson (USA)

9. Emily Appleton (GBR)

10. Yasmine Mansouri (FRA)

11. Haley Giavara (USA)

12. Cristina Diaz Adrover (ESP)

13. Isabella Shinikova (BUL)

14. Miriana Tona (ITA)

Convite: Luisa Stefani (BRA)