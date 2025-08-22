DGABC
Chance de Fed cortar juro em setembro dispara e volta a superar 90%, após discurso de Powell

22/08/2025 | 12:04
A probabilidade de retomada do ciclo de cortes de juros nos EUA em setembro disparou e voltou a superar a marca de 90%, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, enfatizar riscos ao mercado de trabalho durante discurso em Jackson Hole. Os ajustes na precificação refletem análise da plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Há pouco, a ferramenta mostrava 91,5% de chance de a autoridade monetária reduzir a taxa básica em 25 pontos-base no mês que vem, comparado com pouco mais de 70% antes do pronunciamento. Como consequência, o risco de o Fed optar por manter a referência na faixa entre 4,25% e 4,50% caía para 8,5%.

Para o fim do ano, a expectativa majoritária (50,7%) era por uma redução acumulada de 50 pontos-base, com queda na possibilidade de um ajuste mais tímido, de 25 pontos-base, agora com 13,5%. Também crescia a chance de haver uma baixa total de 75 pontos-base, que agora soma 35%.


