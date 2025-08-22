DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Economia

Trump diz que demitirá diretora do Fed, se ela não renunciar após suposta fraude hipotecária

22/08/2025 | 11:58



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 22, que demitirá a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook caso ela não renuncie, após uma acusação do presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, de que Cook teria cometido fraude hipotecária.

Na quinta-feira, o promotor do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos EUA Ed Martin incentivou o presidente do Fed, Jerome Powell, a remover Cook do Conselho. Segundo a Bloomberg, o DoJ também sinalizou possíveis planos para investigar a diretora do BC.

Em breve coletiva de imprensa no Kennedy Center, em Nova York, Trump mostrou dúvidas quanto à realização de um encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodmir Zelenski. "Veremos se eles conseguirão trabalhar juntos. E vamos ver se eu precisarei estar junto. Prefiro não", declarou.

O republicano também disse que os EUA podem manter o TikTok "funcionando" no país. "Já temos compradores americanos para a empresa", acrescentou. Ele disse que conversará com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o assunto "quando for apropriado".


