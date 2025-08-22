Há boa chance de o crescimento alemão retornar em 2026, avalia presidente do Bundesbank

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta sexta-feira, 22, que a economia alemã pode ficar estagnada em 2025, mas existe uma boa chance de o crescimento alemão retornar em 2026. O comentário acontece após a leitura de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Em relação à política monetária do BCE, ele disse que não vê muitos argumentos para que flexibilizar mais as taxas de juros. "O 'nível' para novos cortes nas taxas é alto. A inflação não é mais o problema", ponderou.

Para Nagel, a taxa de câmbio do dólar com o euro está "praticamente na média" e, para ele, "não há muita preocupação".