Nacional Titulo

Passageiro é preso após não conseguir embarcar com cachorro e abandoná-lo em aeroporto

22/08/2025 | 10:28
Um homem abandonou um cachorro no aeroporto de Florianópolis, dentro de uma caixa de transporte, depois de não conseguir embarcar com o animal, na noite de quarta-feira, 20. Ele foi preso em flagrante por maus-tratos a animal, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina.

O nome do acusado não foi divulgado pela polícia e a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. Funcionários do aeroporto encontraram o cão dentro da caixa de transporte, entre dois carros no estacionamento do aeroporto. Eles, então, acionaram a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista que funciona no próprio aeroporto.

Os investigadores identificaram o homem que havia deixado a caixa com o cão naquele local. Ele embarcou em seguida para Brasília. Os policiais avisaram a Polícia Civil do Distrito Federal, que, através dos agentes que atuam no Posto Policial do Aeroporto Internacional de Brasília, detiveram o dono do animal assim que ele desembarcou.

Segundo a polícia, o rapaz alegou que não havia sido autorizado a embarcar com o cão, por questões técnicas relativas ao equipamento.

Ele vai responder por maus-tratos a animal por ter abandonado o cão, o que pode resultar em pena com até cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.


