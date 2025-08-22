DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Suzano fará emissão de Panda Bonds, na China, no valor de até US$ 208,9 milhões

22/08/2025 | 10:15
O Conselho de Administração da Suzano aprovou a realização, pela subsidiária Suzano International Finance B.V., de uma emissão de Panda Bonds para colocação no mercado chinês, no valor total de até 1,5 bilhão de Renminbi (equivalente a US$ 208,9 milhões), com vencimento de até cinco anos.

A operação ocorre no âmbito do programa de emissão de instrumentos de dívida em Renminbi, no valor total de até 20 bilhões de Renminbi (cerca de US$ 2,7 bilhões), aprovado pelo colegiado em 15 de agosto de 2024.

Também foi aprovada a outorga, pela companhia, de garantia corporativa às obrigações que vierem a ser assumidas pela Suzano International no âmbito da emissão de bonds e dos demais Panda Bonds a serem emitidos sob o Programa.

O Conselho aprovou ainda a realização de operações de derivativos em valor agregado igual ao montante da emissão de bonds contratado, autorizando derivativos em quantia superior apenas para a readequação do valor total protegido (hedgeado) à dívida, caso ocorram eventuais antecipações de pagamento do principal.


