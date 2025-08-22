DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Lácteos: Fonterra vende negócios globais de consumo para Lactalis por US$ 2,24 bilhões

22/08/2025 | 09:45
São Paulo, 22 - A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, disse nesta quinta-feira (21) que chegou a um acordo para vender seus negócios globais de consumo e negócios associados para a francesa Lactalis, por 3,845 bilhões de dólares neozelandeses (cerca de US$ 2,24 bilhões). Segundo a Fonterra, o negócio está sujeito a certos ajustes financeiros habituais e condições, incluindo a aprovação dos cooperados, a separação dos negócios vendidos e algumas aprovações regulatórias finais. A expectativa é de que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2026.

A venda inclui os negócios globais de consumo da Fonterra (excluindo a Grande China) e marcas de consumo, as operações integradas de foodservice e ingredientes na Oceania e no Sri Lanka, e o negócio de foodservice no Oriente Médio e África.

Além do valor base, há possibilidade de um incremento de 375 milhões de dólares neozelandeses (US$ 218 milhões) com a inclusão das licenças Bega detidas pela operação australiana da Fonterra, o que elevaria o valor total da transação para 4,22 bilhões de dólares neozelandeses (US$ 2,46 bilhões).

Como parte do acordo de venda, a Fonterra continuará fornecendo leite e outros produtos para os negócios desinvestidos, disse a empresa em comunicado.

"Como a maior empresa de laticínios do mundo, a Lactalis tem a escala necessária para elevar essas marcas e negócios", disse no comunicado o CEO da Fonterra, Miles Hurrell. "Simultaneamente, o desinvestimento desses negócios permitirá à Fonterra oferecer mais valor aos acionistas cooperados e à Nova Zelândia", afirmou, acrescentando que a companhia agora vai se concentrar nos negócios de ingredientes e foodservice.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


