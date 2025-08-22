DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Salários da zona do euro avançam com mais força no 2º tri, sugerindo cautela do BCE com juros

22/08/2025 | 09:34
Os salários na zona do euro avançaram em ritmo mais rápido nos três meses até junho, ao passo que a taxa de desemprego permaneceu em mínimas recordes, quadro que deve levar o Banco Central Europeu (BCE) a manter a cautela enquanto avalia a possibilidade de voltar a cortar juros.

No segundo trimestre, salários estabelecidos por meio de negociações subiram 3,95% em relação a igual período do ano passado, de acordo com relatório divulgado pelo BCE nesta sexta-feira. O resultado mostra desaceleração ante o primeiro trimestre (+2,46%), mas segue abaixo do patamar do fim do ano passado (+4,1%).

Em julho, o BCE deixou suas principais taxas de juros inalteradas, citando incertezas do impacto de tarifas de um acordo comercial que os EUA e a União Europeia fecharam dias depois da decisão de política monetária. A inflação da zona do euro está em linha com a meta oficial de 2% do BCE, mas seus dirigentes seguem cautelosos em relação a um possível aumento nas pressões inflacionárias.

"Estamos em uma situação de esperar para ver", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, na ocasião. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


