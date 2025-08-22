DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

PIB do México avança 0,6% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

22/08/2025 | 09:12
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Produto Interno Bruto (PIB) do México avançou 0,6% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre, conforme dados finais divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado é ligeiramente abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambos de alta de 0,7%. Na comparação anual, o PIB mexicano teve expansão de 2,2% no período, bem acima da expectativa da FactSet, de avanço de 0,1%, e da leitura preliminar, de alta de 1,2%.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.