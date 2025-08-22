Anchieta e Imigrantes: motoristas enfrentam trechos parados nesta sexta (22)

A manhã desta sexta-feira (22) começou com tráfego carregado nas principais rodovias que ligam a Capital ao Litoral. Segundo atualização da Ecovias, às 9h, o excesso de veículos comerciais e de passeio provoca lentidão em diferentes pontos.

Na Rodovia Anchieta, sentido Litoral, o trânsito está lento entre o km 63 e o km 65. Já no sentido São Paulo, há retenção em dois trechos: do km 20 ao 17 e do km 13 ao 10.



Na Rodovia dos Imigrantes, o motorista também encontra dificuldades. No sentido Litoral, há lentidão do km 68 ao 70, enquanto no caminho de volta à capital a retenção vai do km 18 ao 14.



Nos demais trechos sob concessão, o tráfego flui normalmente. O tempo segue firme em toda a região, favorecendo a visibilidade e a segurança.