DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Palmeiras X Universitário

Palmeiras joga mal, mas avança na Libertadores

Garantido por goleada (4 a 0) no Peru, Verdão empata sem gols com o Universitário em casa

22/08/2025 | 08:56
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Conmebol Libertadores
FOTO: Reprodução/Conmebol Libertadores Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Todo o futebol que mostrou na semana passada em Lima, onde goleou o Universitário, o Palmeiras deixou de jogar no Allianz Parque ontem. A classificação às quartas de final da Libertadores era mais que esperada e foi confirmada, mas com apresentação bem ruim do time de Abel Ferreira, que quis fazer testes na escalação e atrapalhou.

É a 13ª vez que o Palmeiras chega às quartas de final, fase em que vai enfrentar o argentino River Plate. Os confrontos serão nas semanas dos dias 16 e 23 de setembro. O time alviverde decide em casa por ter feito a melhor campanha na primeira fase.

O jogo pode ter servido a Abel Ferreira como um exemplo do que não fazer mais. O treinador escalou três zagueiros, usou o meia-atacante Felipe Anderson na lateral esquerda e enfraqueceu o setor mais importante na criação das jogadas: o meio de campo.

A equipe chegou até a ser pressionada pelo Universitário. Os peruanos esperavam marcar um gol cedo para sonhar com um milagre. Até conseguiram com Concha, em bonita jogada coletiva, só que o árbitro anulou o lance por entender que Churín, em posição irregular, atrapalhou a visão do goleiro Weverton, que, aliás, trabalhou muito mais do que o goleiro do Universitário.

O jogo burocrático, pragmático e baseado em chutões e bolas aéreas não empolgou os 33 mil palmeirenses no Allianz Parque. Deu mais sono do que gerou bons sentimentos na torcida, que espera evolução rápida da equipe. Ouviram-se algumas vaias ao fim da partida.

LEIA TAMBÉM:

Flaco López nega fakenews sobre veganismo e se surpreende com pré-convocação para a Argentina


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.