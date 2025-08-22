DGABC
Nacional Titulo Polícia Militar

Corolla com 1.499 multas e dívidas de quase R$ 600 mil é apreendido em SP

Segundo levantamento do Comando de Policiamento de Trânsito, esse Toyota Corolla é o 12º veículo com mais débitos no Estado de São Paulo

22/08/2025 | 08:59
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um carro que tem 1.499 multas e acumula quase R$ 600 mil em dívidas foi apreendido na tarde desta quinta-feira, 21, em São Paulo. A reportagem não localizou o proprietário do veículo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento de Trânsito faziam patrulhamento pela Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, zona oeste da capital, quando abordaram um Toyota Corolla branco.

Ao consultar a base de dados da Prodesp (empresa de informática do governo do Estado de São Paulo), os PMs constataram que o carro acumula R$ 583.461,10 em débitos, provenientes de 1.499 autuações e dívidas relacionadas. Após as medidas administrativas, o veículo foi removido ao pátio.

Segundo levantamento do Comando de Policiamento de Trânsito, esse Toyota Corolla é o 12º veículo com mais débitos no Estado de São Paulo.


