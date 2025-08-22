DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo No Morumbi

Filho de Faustão, João Silva reúne famosos em noite de comemoração

A celebração teve como objetivo marcar um momento importante na vida pessoal e profissional do apresentador, que acaba de estrear no SBT com o Programa do João

22/08/2025 | 08:39
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


João Silva promoveu nesta quinta-feira, 21, a "Festa do João", realizada na casa da família no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A celebração teve como objetivo marcar um momento importante na vida pessoal e profissional do apresentador, que acaba de estrear no SBT com o Programa do João.

O evento reuniu amigos, familiares e diversas personalidades do meio artístico, como Gustavo Mioto, Gabi Martins, Adriane Galisteu, Luiza Possi, além de nomes como Sonia Abrão, Leda Nagle, Christina Rocha, João Augusto, Otávio Mesquita, Júlia Gomes, Naiara Azevedo, Beatriz Reis, Lucas Guimarães e Cariúcha. Também estiveram presentes sua mãe, Luciana Cardoso, e os irmãos Rodrigo e Lara.

A comemoração foi planejada inicialmente para o dia 7 de agosto, mas precisou ser adiada em razão do delicado estado de saúde de Fausto Silva, pai de João. Faustão passou por novos procedimentos relacionados ao transplante de coração, realizado em 2023, e de rim, em 2024, e segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O Programa do João, exibido aos sábados após o Sabadou com Virgínia, propõe uma mescla entre figuras consolidadas da televisão e personalidades que se destacaram nas redes sociais. A nova atração surge após a passagem de João pela Band entre 2023 e 2025.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.