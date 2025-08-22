Tarcísio tem 43%; Alckmin, 21%; e Erika, 8% na disputa pelo governo de SP, diz Genial/Quaest

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), é hoje o favorito na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes no ano que vem, mostra a pesquisa Genial/Quaest publicada nesta sexta-feira, 22. Segundo o levantamento, o mandatário tem 43% das intenções de votos.

Na sequência aparece o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), com 21%. O pessebista é seguido pela deputada Erika Hilton (PSOL), que registrou 8%. Já o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o empresário Felipe dAvila (Novo) marcaram 3% e 2%, respectivamente.

Além disso, 7% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votarão para o governo do Estado em 2026. Outros 16% afirmam que vão anular o voto. A pesquisa ouviu 1,6 mil eleitores entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

A Quaest ainda questionou os paulistas sobre a preferência de apoios nacionais. Nesse quesito, 59% afirmaram que querem que o futuro governador seja um político independente. Outros 23% preferem alguém alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 17% gostariam que fosse um apoiador do presidente Lula (PT).

Apesar de uma vitória de Tarcísio ser considerada muito provável hoje até entre seus adversários, existe a possibilidade de ele não disputar a reeleição e se lançar na corrida presidencial. De maneira similar, Alckmin, que já governou São Paulo por quase 13 anos, não demonstra tanto entusiasmo em disputar cargos no Estado.

Gestão Tarcísio de Freitas é aprovada por 60% dos paulistas

Segundo a pesquisa, a gestão Tarcísio de Freitas é aprovada por 60% dos paulistas, enquanto que 29% a desaprovam. Outros 11% não souberam ou não quiseram responder ao questionamento. Os números mostram uma estabilidade nos índices de avaliação do governador.

Quando perguntados sobre a reeleição de Tarcísio, 56% dos paulistas ouvidos disseram que ele merece ser reconduzido ao cargo, ao passo que 36% avaliam que ele não merece.

A segurança pública é a área com a pior avaliação da gestão Tarcísio. Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados julgam a condução da segurança de forma negativa, enquanto outros 36% a consideram regular. Aqueles que a avaliam de forma positiva somam 28%.

Por outro lado, a área de mobilidade urbana e infraestrutura tem a melhor avaliação, com 49% a avaliando como positiva. Outros 34% a julgaram como regular e 17%, como negativa.