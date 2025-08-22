DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

EUA: em resposta ao Texas, Califórnia prepara redesenho dos distritos eleitorais

22/08/2025 | 07:26
Os eleitores da Califórnia decidirão em novembro se aprovam o redesenho dos distritos eleitorais do Estado. A mudança foi projetada para ajudar os democratas a ganhar mais cinco cadeiras na Câmara dos Estados Unidos em 2026. A iniciativa é uma resposta à medida tomada pelos republicanos do Texas, que estão refazendo os mapas eleitorais a pedido do presidente Donald Trump. As medidas têm como objetivo ajudar os partidos rivais nas eleições legislativas do ano que vem.

Os deputados da Califórnia aprovaram na quinta-feira, 21, a legislação que convoca a eleição especial. O governador democrata Gavin Newsom, que liderou a campanha a favor do redesenho do mapa, rapidamente sancionou o texto.

"Isso não é algo que há seis semanas eu imaginaria que estaria fazendo", disse Newsom. "Esta é uma reação a um ataque à nossa democracia no Texas." Os republicanos, que entraram com uma ação judicial e pediram uma investigação federal sobre o plano do governador californiano, prometeram lutar contra a medida nas urnas também.

Os mapas redesenhados do Texas ainda precisam de uma votação final no Senado estadual, que é controlado pelos republicanos. A proposta passou por um comitê na quinta e deve ser levada a plenário nesta sexta-feira, 22. Fonte: Associated Press.


