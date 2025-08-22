DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Colômbia: carro-bomba e ataque a helicóptero da polícia matam ao menos 17 pessoas

22/08/2025 | 07:17
A explosão de um carro-bomba e um ataque a um helicóptero da polícia mataram ontem ao menos 17 pessoas na Colômbia nesta quinta-feira, 21. O presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuiu os atentados a dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Petro afirmou que 12 policiais morreram no ataque a um helicóptero que transportava pessoal para uma área em Antioquia, no norte da Colômbia, com o objetivo de erradicar plantações de coca.

Já autoridades de Cali, no sudoeste do país, relataram que um veículo explodiu nas proximidades de uma escola militar de aviação. A detonação matou cinco pessoas e feriu outras 30. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


