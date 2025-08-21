Projeto 'Antology' dos Beatles será relançado no streaming com inéditas; saiba detalhes

O perfil oficial dos Beatles confirmou, na manhã desta quinta-feira, 21, o relançamento do projeto Anthology Antologia, em tradução livre, que contará com imagens inéditas dos membros do grupo, a reedição do livro lançado anteriormente e a ampliação da coletânea musical dos anos 90.

Segundo a revista americana Variety, a reedição do livro será lançada em 14 de outubro. Já a coletânea musical chegará ao mercado em 21 de novembro em vinil, CD, download digital e streaming. E o documentário, dividido em nove capítulos, será disponibilizado no streaming Disney+ em 26 de novembro.

O que é o projeto 'Anthology'?

O projeto nasceu em 1995 como um formato multimídia trazendo uma retrospectiva da trajetória da banda. Naquele ano, foi lançada uma série documental com entrevistas exclusivas dos integrantes, acompanhada de um livro, além da coletânea musical dividida em três partes, com registros raros e as faixa inéditas Free as a Bird e Real Love, escritas por John Lennon e finalizadas por Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison.