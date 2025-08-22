Inter demite responsáveis por papel picado 'fora do plano'

Após investigação sobre o papel picado que atrasou o jogo contra o Flamengo pela Libertadores, o Internacional demitiu dois responsáveis por tomar decisões fora do planejado, o que culminou na ''chuva'' que atrapalhou o começo da partida em 21 minutos.

Na noite desta quinta-feira, o clube gaúcho divulgou uma nota sobre o episódio. No texto, é informado que a ação até estava prevista, junto de outros elementos de ambientação para o pré-jogo. Entretanto, é dito que foram tomadas decisões sem autorização.

O texto preserva quem são as pessoas que contornaram plano. O Estadão apurou que houve duas demissões. "Apuramos internamente que foram tomadas decisões não autorizadas pelo clube na execução da ação. Os responsáveis foram identificados e as medidas cabíveis já foram aplicadas", diz um trecho.

O papel picado seria acionado antes do apito inicial, mas em outra parte do estádio, sem atrapalhar o campo de jogo. A quantidade também seria menor do que a utilizada de fato. Junto disso, o clube planejou ações com fumaça de gás carbônico nas laterais e atrás das traves, balões e bandeirões com as torcidas organizadas.

"Sobre o episódio dos papéis picados, o Inter informa que projetou a ambientação de jogo para recepcionar o time e a torcida no duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, com ações como CO² nas laterais e atrás das goleiras, balões tubulares em áreas do estádio e bandeirões das torcidas organizadas, além do papel picado, todos devidamente previstos e liberados pelo regulamento da Conmebol", explicou o Inter.

"Entretanto, a ação deveria ter ocorrido em outro setor do estádio, em menor volume e sem o material prateado. Apuramos internamente que foram tomadas decisões não autorizadas pelo Clube na execução da ação. Os responsáveis foram identificados e as medidas cabíveis já foram aplicadas."

Conforme o planejado, tudo estava em acordo e liberado pelo regulamento da Conmebol. Como a ação atrapalhou o jogo, porém, há o risco de uma punição da entidade, com multa de atraso por cada minuto com valor mínimo de US$ 20 mil (algo em torno de R$ 109 mil).

Eliminada da Libertadores e da Copa do Brasil, a equipe colorada tem no Brasileirão o único torneio restante na temporada. Já o Flamengo, após nova vitória, vai jogar contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores.