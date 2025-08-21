Marcos Rocha vê Grêmio em condições de alcançar patamar do Palmeiras: 'Está se reestruturando'

O lateral Marcos Rocha foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira com a missão de ser um dos líderes do Grêmio em campo e não fugiu da responsabilidade. O jogador recebeu a camisa 14 das mãos do vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato e mostrou enorme personalidade. Não fugiu de respostas, afirmou que o clube gaúcho pode chegar no patamar do Palmeiras, multicampeão ultimamente, e disse querer fazer parte desse crescimento.

Marcos Rocha faz parte de um seleto grupo de jogadores com mais conquistas defendendo o Palmeiras: Ademir da Guia, Junqueira, Gustavo Gómez, Mayke, Weverton e Dudu. Foram 12 taças nos sete anos e meio na casa. Aos 36 anos, ele perdeu espaço no grupo de Abel Ferreira e espera levar a liderança imposta no time verde para Porto Alegre.

"Estou muito tranquilo em relação à minha idade, e a parte física e mental. Tenho muito ainda para ofertar ao Grêmio", garantiu o jogador, sem esconder que precisa de um aprimoramento físico. "Estou um pouco sem ritmo, mas só jogando para adquirir isso e, com certeza vou conseguir dar essa resposta", seguiu.

O reforço, pedido por Mano Menezes, chegou com o discurso que se espera de um líder. Marcos Rocha esbanjou confiança em reerguer o Grêmio ainda na temporada e jogando time e companheiros para o alto.

"Acho que o Grêmio tem tudo para conseguir alcançar o mesmo patamar que o Palmeiras alcançou, pois está se reestruturando. O Palmeiras investiu muito nas categorias de base e é importante retomar esses investimentos nas categorias de base", afirmou, antes de falar do que espera neste segundo turno do Brasileirão.

"Ainda dá para buscar algo no Campeonato Brasileiro. Vamos tentar chegar na zona da Libertadores", previu. "O Grêmio está investindo e trabalhando para isso e todos têm de ter o mesmo objetivo, o mesmo pensamento. Posso ajudar com experiência e, taticamente, agrego tanto como um ala ou lateral."