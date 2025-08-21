A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,12%

Pontos: 134.510,85

Máxima de +0,13% : 134.837 pontos

Mínima de -0,59% : 133.874 pontos

Volume: R$ 15,48 bilhões

Variação em 2025: 11,83%

Variação no mês: 1,08%

Dow Jones: -0,34%

Pontos: 44.785,50

Nasdaq: -0,34%

Pontos: 21.100,31

Ibovespa Futuro: -0,04%

Pontos: 137.050

Máxima (pontos): 137.855

Mínima (pontos): 135.915

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 36,38

Variação: +0,14%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,29

Variação: +0,23%

Bradesco PN

Preço: R$ 15,76

Variação: -0,51%

Ambev ON

Preço: R$ 12,06

Variação: -0,33%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,65

Variação: -0,09%

Vale PNA

Preço: R$ 53,47

Variação: +0,89%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,85

Variação: +0,1%

Vale ON

Preço: R$ 53,47

Variação: +0,89%

Itausa PN

Preço: R$ 10,60

Variação: -0,09%

Global 40

Cotação: 735,656 centavos de dólar

Variação: -0,29%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4781

Venda: R$ 5,4791

Variação: +0,11%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,62

Venda: R$ 5,72

Variação: +0,62%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4822

Venda: R$ 5,4828

Variação: +0,19%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5900

Venda: R$ 5,6880

Variação: +0,3%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4855

Variação: +0,09%

- Euro

Compra: US$ 1,1606 (às 17h52)

Venda: US$ 1,1607 (às 17h52)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3570

Venda: R$ 6,3580

Variação: -0,31%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5600

Venda: R$ 6,6580

Variação: +0,48%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.381,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,20%