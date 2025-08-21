DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Indisponibilidade em site se deve a excesso de acessos, sem registro de ataque hacker, diz IBGE

21/08/2025 | 17:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunicou nesta quinta-feira, 21, que a ocorrência de indisponibilidade de acesso ao site do órgão se deve a um excesso de tráfego e acessos externos aos serviços do instituto, sem registro de ataques de hackers.

"Informamos que nenhuma página web do IBGE, sistema ou base de dados sob nosso domínio sofreu ataques de hackers e as eventuais indisponibilidades se devem por acúmulo de tráfego externo na Internet aos nossos serviços, fato que está sob análise das operadoras de telecomunicações e por nossos especialistas", informou o IBGE, em nota de esclarecimento distribuída à imprensa.

Há relatos de indisponibilidade de acesso ao site do IBGE desde quarta-feira, 20, persistindo também nesta quinta-feira, 21.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.