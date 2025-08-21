DGABC
Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Turismo pode crescer mais e representa 8% do PIB brasileiro, diz ministro Costa Filho

21/08/2025 | 17:36
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a economia, quando vai bem, contribui para o avanço da indústria do turismo. Segundo o ministro, o Brasil pode superar mais de 8 milhões de turistas internacionais neste ano e a atividade, que hoje representa 8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, tem potencial para crescer à frente.

"O Brasil tem um grande potencial na agenda do turismo, percebemos um grande volume de investimentos na promoção turística brasileira, dentro e fora do País", disse ele, que participou nesta quinta-feira do Salão do Turismo, na capital paulista.

Costa Filho afirmou considerar a indústria do turismo como um dos setores econômicos brasileiros mais importantes.

O ministro declarou também não ser possível falar em turismo sem mencionar o fortalecimento das concessões de aeroportos. "Nós estamos vivendo o maior volume de investimentos da história do setor aeroportuário brasileiro, totalizando quase R$ 10 bilhões em investimentos. Só aqui, no Estado de São Paulo, são R$ 4 bilhões", disse Costa Filho, que destacou investimentos da ordem de R$ 2 bilhões no aeroporto de Congonhas e R$ 1 bilhão em Guarulhos.

Ele salientou ainda o investimento em obras de aeroportos regionais, com menção à construção do aeroporto internacional de Olímpia (SP), considerado estratégico para o desenvolvimento de São Paulo.


