Principais oficiais da Coreia do Norte enviados à Rússia são chamados de volta à Pyongyang

21/08/2025 | 17:24
Os principais oficiais militares de Kim Jong Un retornaram da Rússia, sugerindo que as contribuições de combate da Coreia do Norte podem ficar em segundo plano e potencialmente permitir que o papel de Pyongyang seja minimizado em quaisquer negociações de paz sobre a guerra da Ucrânia.

Mais de uma dúzia de comandantes norte-coreanos apareceram no escritório pessoal de Kim, tendo uma recepção de heróis por lutarem na região de Kursk, na Rússia, de acordo com fotografias publicadas nesta quinta-feira, 21, pela mídia estatal do país.

A Coreia do Norte ainda está fornecendo à Moscou projéteis de artilharia e munições, e recentemente prometeu enviar mais 6.000 trabalhadores para ajudar nos esforços de reconstrução da Rússia.

Cerca de 15.000 soldados norte-coreanos chegaram à Rússia desde o outono passado do Hemisfério Norte, tendo ajudado o Kremlin a quase expulsar completamente a Ucrânia da região de Kursk no início deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


