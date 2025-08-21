Pré-venda de 'Invocação do Mal 4: O Último Ritual' começa nesta quinta-feira (21)

Com estreia marcada para o dia 04 de setembro, longa da Warner Bros. Pictures acompanha o caso mais perturbador da carreira de Ed e Lorraine Warren
Os fãs de terror já podem garantir seu lugar para testemunhar a conclusão de uma das franquias mais icônicas de terror nos cinemas. A Warner Bros. Pictures Brasil inicia nesta quinta-feira, 21 de agosto, a pré-venda de ingressos para Invocação do Mal 4: O Último Ritual. O aguardado longa estreia nos cinemas em 04 de setembro, encerrando de forma arrepiante a trajetória dos renomados investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga).
Invocação do Mal 4: O Último Ritual é o mais novo eletrizante capítulo do icônico universo cinematográfico Invocação do Mal, baseado em eventos reais. Vera Farmiga e Patrick Wilson se reencontram, para trabalhar em um último caso, como os renomados investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren, uma considerável e arrepiante adição à franquia sucesso mundial de bilheteria.
Vera Farmiga e Patrick Wilson estrelam ao lado de Mia Tomlinson e Ben Hardy, nos papéis de Judy Warren, filha de Ed e Lorraine, e seu namorado Tony Spera. O elenco também conta com Steve Coulter, que retorna como Padre Gordon, além de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.
Michael Chaves dirige Invocação do Mal 4: O Último Ritual a partir do roteiro de Ian Goldberg & Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, com argumento de David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan, baseado nos personagens criados por Chad Hayes & Carey W. Hayes. Os produtores executivos são Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick.
Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.
