DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Na Argentina, Milei e Caputo reforçam compromisso com agenda fiscal após revés na Câmara

21/08/2025 | 16:12
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da Argentina, Javier Milei, e o ministro da Economia do país, Luis Caputo, reforçaram nesta quinta-feira, 21, o compromisso da administração com a agenda fiscal, apesar de derrota sofrida por medidas governamentais na quarta-feira em votação na Câmara dos Deputados. Em evento do Council of America (COA), o presidente agradeceu aos "83 heróis que defenderam o equilíbrio fiscal frente aos degenerados fiscais", em menção aos deputados que votaram favoravelmente ao governo no parlamento. "Somente o equilíbrio fiscal pode assegurar o crescimento de 4% e novos aumentos do PIB", disse ainda.

Já Caputo afirmou que "na equipe econômica, tomamos o que aconteceu no Congresso como mais uma situação", e lembrou que Milei "nos havia avisado que quanto melhor fôssemos economicamente, mais ataques sofreríamos" e garantiu que "não vamos ceder no nosso programa econômico".

Na quarta-feira, a oposição marcou um triunfo na Câmara dos Deputados da Argentina ao rejeitar o veto de Milei à lei de Emergência em Deficiência. No que se prevê ser uma jornada extensa, os blocos opositores pretendem insistir em outras três leis que Milei vetou em prol de sustentar o "déficit zero". Além disso, buscarão sancionar as duas iniciativas impulsionadas pelos governadores.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.