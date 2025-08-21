DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Dayforce chega a acordo para ser adquirida pela firma de private equity Thoma Bravo

21/08/2025 | 16:01
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Dayforce chegou a um acordo para ser adquirida pela firma de private equity Thoma Bravo, anunciou a empresa de software de recursos humanos nesta quinta-feira, 21. A Thoma Bravo pagará US$ 70 por ação pela empresa - um prêmio de 32% sobre o preço de fechamento em 15 de agosto, o último dia antes dos relatos sobre uma possível aquisição.

A transação, que deve ser concluída no início de 2026, avalia a Dayforce em US$ 12,3 bilhões.

A empresa manterá seu nome e marca após o fechamento da transação. A sócia da Thoma Bravo, Tara Gadgil, disse que a firma ajudaria a Dayforce a "mover-se mais rápido, pensar maior e desbloquear ainda mais potencial de mercado e produto".

Uma subsidiária da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi, um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, também fará um investimento minoritário significativo como parte do acordo, acrescentou a Dayforce. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.