DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Premiê do Canadá e Trump têm conversa 'produtiva' sobre política comercial em meio a tarifaço

21/08/2025 | 15:38
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O gabinete do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou nesta quinta-feira, 21, que o canadense teve uma conversa "produtiva e abrangente" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira. A discussão ocorre à luz da aplicação de tarifas pelos norte-americanos sobre produtos importados do país vizinho.

O comunicado do governo canadense diz que Carney e Trump discutiram política comercial, oportunidades e prioridades comuns em uma nova relação econômica e de segurança entre o Canadá e os EUA.

"Também trataram de como aproveitar a liderança do presidente para apoiar a paz e a segurança de longo prazo na Ucrânia e na Europa", acrescenta o texto.

Segundo o gabinete do premiê, os dois líderes concordaram em se reunir novamente em breve.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.