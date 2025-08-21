Tarifas de Trump devem desencadear próxima rodada de cortes de juros na Índia, avalia Nomura

O aumento das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Índia desde a última reunião do banco central indiano provavelmente desencadeará outra rodada de cortes de juros no país, dizem os analistas de pesquisa da Nomura.

A ata da reunião de agosto do BC mostrara que o ciclo de cortes é altamente sensível às contínuas tensões comerciais, com membros do comitê de política monetária preocupados com as escaladas tarifárias em meio a temores com o crescimento, enquanto a inflação mais baixa oferece espaço para flexibilização.

A necessidade dos dirigentes indianos de "esperar e observar" provavelmente terminará em outubro, pois haveria mais clareza sobre as tarifas, enquanto os efeitos dos cortes de juros anteriores provavelmente já teriam fluído para a economia, acrescentam os analistas. A Nomura espera que o BC da Índia corte os juros em 25 pontos-base em outubro e em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.