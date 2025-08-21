DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Powell é tão contra Trump que 'chega a ser perturbador', diz conselheiro da Casa Branca

21/08/2025 | 13:44
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, é tão contra o presidente dos EUA, Donald Trump, que "chega a ser perturbador". Durante fala a jornalistas na Casa Branca, Navarro também apontou que todas as últimas decisões de Powell foram tomadas para favorecer integrantes do Partido Democrata. "Ele é uma causa perdida", acrescentou.

Navarro também mencionou que a duplicação das tarifas sobre a Índia deve ocorrer no dia 27 de agosto, próxima quinta-feira. Ele sugeriu que, ao comprar petróleo da Rússia, "a Índia não quer reconhecer seu papel no derramamento de sangue na Ucrânia. Eles são uma 'lavanderia' do Kremlin".

Já sobre o acordo comercial formalizado nesta quinta entre EUA e União Europeia (UE), o conselheiro de Trump comemorou o "grande clima de cooperação" com o bloco econômico europeu.

"Nós mantemos tarifas sobre aço e alumínio no acordo com a UE, reduzimos a tarifa sobre automóveis para 15% e fizemos eles concordarem em comprar mais armas de nós", reforçou Navarro.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.