Economia Titulo Votação simbólica

Câmara aprova urgência do projeto de lei que amplia isenção do IR

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema

21/08/2025 | 13:12
Foto: Bruno Spada/Divulgação
Foto: Bruno Spada/Divulgação


A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 21, em votação simbólica, o requerimento de urgência do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Após a aprovação, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que nas próximas reuniões do colégio de líderes deve ser definida a data em que o mérito do projeto será analisado pelo plenário da Casa.

Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema.

O relator do projeto é o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara.

Líderes governistas anunciavam, desde o início da semana, que a urgência do projeto do IR seria votada nesta semana, mas o anúncio oficial da inclusão do requerimento em pauta só ocorreu na manhã desta quinta-feira.


