ASSINE
Economia Titulo

Chance de Fed cortar juros em setembro cai para 71,5% em meio a sinais hawkish de dirigentes

21/08/2025 | 13:07
O mercado financeiro reduziu as apostas em um corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de setembro, após diversos presidentes de distritais do BC americano, como Beth Hammack (Cleveland), Raphael Bostic (Atlanta) e Jeffrey Schmid (Kansas City), demonstrarem uma abordagem mais hawkish em relação à política monetária. A expectativa também se concentra para o discurso do chefe da instituição, Jerome Powell, marcado para a sexta-feira, 22, no Simpósio de Jackson Hole.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 25 pontos-base (pb) no próximo encontro era de 71,5%, por volta das 12h20 (de Brasília).

Na quarta-feira, a probabilidade era de 82,4%. Na contramão, a chance de manutenção dos juros em setembro passou a ser de 28,5%, ante 17,6% no dia anterior.

Para o horizonte até dezembro, a chance principal era de redução acumulada de 50 pb, a 46,4%. O cenário principal era seguido pela possibilidade de um corte mais agressivo, de 75 pb, a 25,9%, enquanto a chance de uma redução acumulada mais branda, de 25 pb, era de 23,9%.


