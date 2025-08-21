DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Record é autorizada a entrevistar o influenciador Hytalo Santos na prisão

21/08/2025 | 12:41
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Justiça de São Paulo autorizou a TV Record a realizar uma entrevista com o influenciador Hytalo Santos, preso desde a semana passada sob suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

A conversa, que será conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini, deve ir ao ar na próxima edição do programa Domingo Espetacular. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.

O Estadão procurou a assessoria do influenciador, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A decisão foi assinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, responsável pelo caso. No despacho, o magistrado destacou que a entrevista atende aos requisitos constitucionais e permite o direito de defesa pública do investigado. A gravação deverá respeitar todas as normas de segurança e regras internas da unidade prisional onde Hytalo se encontra detido.

A entrevista acontecerá ainda em São Paulo, antes que o influenciador seja transferido para a Paraíba, conforme solicitado pelo Judiciário. Será a primeira vez que Hytalo falará publicamente na televisão desde sua prisão, ocorrida na sexta-feira passada, dia 15.

Hytalo Santos é investigado desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele é acusado de produzir e divulgar conteúdos com menores de idade em situações que configurariam exploração e adultização, nas redes sociais.

As denúncias ganharam força após um vídeo do youtuber Felca, publicado no dia 6, que expôs supostos abusos cometidos pelo influenciador.

De acordo com as autoridades, a prisão foi considerada necessária após indícios de que Hytalo, junto com o marido, estaria destruindo provas e intimidando testemunhas. A Justiça também considera que havia risco de fuga. Um veículo registrado na Paraíba teria sido localizado e, segundo os investigadores, seria utilizado para deixar o país por Foz do Iguaçu (PR) ou outra cidade da fronteira sul.

A defesa de Hytalo nega as acusações e afirma que o casal estava apenas de férias em São Paulo. Os advogados também sustentam que o processo já estava em andamento antes da repercussão pública, e que a prisão foi acelerada após as denúncias se tornarem virais nas redes sociais.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.